Andratx aprueba un presupuesto de 30,4 millones de euros para 2026 centrado en seguridad y servicios públicos

Pleno del Ayuntamiento de Andratx - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) - El pleno del Ayuntamiento de Andratx ha aprobado este jueves los presupuestos municipales para 2026, con una cuantía de 30,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,5 por ciento respecto al ejercicio anterior.

Las cuentas sitúan como ejes principales la mejora de los servicios públicos, la seguridad ciudadana, el apoyo al tejido asociativo y la modernización de infraestructuras municipales, según ha informado el Ayuntamiento.

En concreto, las cuentas prevén ampliar la oferta en la Escuela de Adultos, la limpieza de edificios municipales, el mantenimiento de instalaciones deportivas, actividades culturales, parques y jardines, promoción comercial y pequeños comercios, así como apoyo al tejido asociativo.

El objetivo, según el equipo de gobierno liderado por la alcaldesa, Estefanía Gonzalvo, es ofrecer una atención "más eficaz y cercana", mejorando la calidad del servicio y ampliando su alcance para el conjunto de la ciudadanía.

Las ayudas municipales aumentan un 23,8 por ciento, entre otros, se mantienen las líneas de apoyo ambiental y se incorpora una nueva línea de ayudas destinada a actividad agraria y ganadera.

También aumentan los recursos para la tercera edad, Proyecto Hombre y los centros educativos, con un incremento del 35 por ciento para impulsar proyectos propuestos por los propios colegios.

En deporte, las ayudas crecen un 23 por ciento, reforzando el deporte base y creando una línea para competiciones nacionales. "Sabemos del gran nivel deportivo que tenemos y queremos seguir ayudando aún más a todos nuestros clubes", ha destacado la alcaldesa.

Por otra parte, en comercio, la partida para campañas de bonos de consumo aumenta un 50 por ciento, con dos convocatorias anuales, y se incorpora por primera vez apoyo directo a autónomos y pequeños comercios.

Las inversiones previstas priorizan la mejora de infraestructuras y servicios básicos, con nuevos aparcamientos públicos, asfaltado de calles, renovación del alumbrado, reformas en edificios municipales y actuaciones de mantenimiento urbano.

Igualmente, se contemplan mejoras en instalaciones deportivas y culturales para disponer de espacios más modernos, seguros y adaptados a la ciudadanía.

Según la alcaldesa, las cuentas aprobadas consolidan el proyecto político del equipo de gobierno y marcan una hoja de ruta clara para los próximos años, apostando por "un Andratx moderno y con servicios reforzados".

"Son unos presupuestos que proyectan el futuro que queremos, un municipio que crece, genera oportunidades y avanza con paso firme, con infraestructuras seguras y adaptadas a lo que merecen nuestras familias; reflejan un modelo sólido, cercano a la ciudadanía y comprometido con su tejido social", ha apuntado.