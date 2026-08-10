Andratx convoca ayudas por importe de 100.000 euros a las entidades deportivas

PALMA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha aprobado la convocatoria de subvenciones dirigida a las entidades deportivas del municipio para la temporada 2025- 2026, dotada con 100.000 euros, con el objetivo de continuar impulsando el deporte local y respaldando la labor que desarrollan los clubes y asociaciones deportivas del municipio.

Con esta actuación, el Ayuntamiento realiza la mayor inversión en deporte de los últimos años junto con la subvención destinada a clubs que compiten en ámbito nacional, según ha indicado el Consistorio en un comunicado.

El objetivo de estas subvenciones es seguir fortaleciendo el tejido deportivo del municipio, promoviendo la participación de los vecinos en la práctica deportiva.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que desde el Ayuntamiento priorizamos el apoyo a las entidades deportivas porque su trabajo va mucho más allá de la competición. "Fomentan valores como el esfuerzo, el compañerismo y el compromiso, además de desempeñar una labor social imprescindible en nuestro municipio. Con esta convocatoria reafirmamos nuestro compromiso con quienes hacen posible que el deporte siga creciendo en Andratx", ha afirmado la primer edil.