Andratx habilita una sala de pésame en el cementerio municipal de s'Arracó y mejora sus instalaciones

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha llevado a cabo una serie de actuaciones y mejoras en el cementerio de s'Arracó con el objetivo de mejorar sus instalaciones y ofrecer un espacio seguro y accesible para los usuarios.

Entre las mejoras realizadas destacan la rehabilitación de los baños públicos, que ahora son accesibles, así como la reparación de algunas zonas de tejado dañadas por la vegetación y de algunos muros del recinto, garantizando una mayor seguridad y conservación del espacio, ha informado el Consistorio en un comunicado.

Además, como principal novedad, se ha habilitado una 'sala de pésame' que permitirá a las familias disponer de un entorno más íntimo para despedirse de sus seres queridos.

El Ayuntamiento ha remarcado que continúa trabajando para atender las necesidades de los diferentes núcleos del municipio, escuchando siempre a los vecinos para poder hacer más fácil su día a día.

La regidora de Cementerio, Laura Monedero, ha señalado que tener los cementerios en buen estado "tiene que ser una prioridad para ofrecer un servicio óptimo y cercano a los usuarios, poniendo siempre por delante a las familias" .

Finalmente, la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que estas actuaciones responden al compromiso del equipo de gobierno con la mejora continua de los servicios públicos, "especialmente en espacios tan sensibles como los cementerios, que merecen el máximo respeto y cuidado".