Andratx llega a un acuerdo con Ports IB para hacer un reforma "integral" de la zona de muelle del puerto

Una reunión entre el Ayuntamiento de Andratx y Puertos IB. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha llegado a un acuerdo con Ports IB para hacer una reforma "integral" del aspecto, el mantenimiento y la modernización del muelle del puerto.

El Consistorio ha explicado este miércoles en un comunicado que el puerto de Andratx "necesita una puesta a punto general" que permita "mejorar" su imagen, sus espacios públicos y sus instalaciones.

En este sentido, la institución ha pedido a Ports IB que el embarcadero reciba una atención acorde a "su importancia" y se avance en una modernización integral de sus espacios.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha señalado que el puerto forma parte de la identidad del municipio y "merece estar en las mejores condiciones".

El Ayuntamiento considera "especialmente necesario" que se actúe para evitar que el puerto de Andratx quede atrás respecto a otras instalaciones portuarias de Baleares.