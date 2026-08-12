Antoni Ferran, nuevo regidor socialista en el Ayuntamiento de Capdepera

El nuevo regidor socialista de Capdepera, Antoni Ferran, durante el pleno en el que ha tomado posesión del cargo. - PSIB

PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Antoni Ferran ha tomado posesión de su nuevo cargo como regidor socialista en el Ayuntamiento de Capdepera durante el pleno municipal de este miércoles, acompañado por el resto de compañeros del grupo, liderado por el secretario general del PSIB en el municipio, Pep Uceda.

Ferran ha cogido el relevo de Clàudia Troppa y ha agradecido la confianza para afrontar los diez meses restantes de legislatura y preparar el cambio en Capdepera en los comicios que se producirán en el próximo mes de mayo.

El grupo socialista de Capdepera está formado por cinco regidores y lo lidera Pep Uceda, quien hace poco más de un año asumió la dirección de la agrupación municipal.

Al pleno de la toma de posesión de Antoni Ferran han asistido el secretario general de las Juventudes Socialistas de Mallorca, Joan Méndez, y miembros de la ejecutiva de la Federación Socialista de Mallorca, como Paula Ginard.