Antoni Frontera hace historia con Felli Eleven y consigue la primera victoria mallorquina en el Grand Prix des Baléares

El binomio se impone escribiendo una página de oro para el trote balear

PALMA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Antoni Frontera ha hecho historia con Felli Eleven al lograr la primera victoria mallorquina en el Grand Prix des Baléares, celebrado este domingo en el hipódromo de Son Pardo, en el que este binomio se ha impuesto escribiendo una página de oro para el trote balear.

En una nota de prensa, el Consell de Mallorca ha informado que el Grand Prix des Baléares, celebrado este domingo en el hipódromo de Son Pardo, ha vivido una jornada que quedará para siempre en la memoria del trote. Por primera vez en la historia de la prueba, la victoria ha sido para un mallorquín, que ha culminado así una trayectoria deportiva de leyenda.

El ganador, que hace pocas semanas recibió del Consell la Medalla de Honor y Gratitud de la isla de Mallorca por su destacada trayectoria en el mundo del trote, suma así un nuevo éxito a su palmarés. Con siete victorias en el Gran Premio Nacional, récord histórico de este deporte, consolida su nombre como referente indiscutible del trote balear y del conjunto del deporte popular mallorquín, estrechamente vinculado a la tradición y al mundo rural de la isla.

El vicepresidente segundo del Consell y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell, Pedro Bestard, ha sido el encargado de entregar el trofeo al ganador, acompañado por el presidente del Institut de l'Esport Hípic de Mallorca, Gaspar Oliver y el presidente de la Federació Balear de Trot, Juan Antonio Rosselló.

Durante el acto, Bestard ha destacado "su apuesta por seguir fomentando y protegiendo un deporte tan nuestro como es el trote, que forma parte de la tradición y cultura mallorquina". "La celebración de carreras como la de hoy, demuestran el gran potencial que tiene el mundo de los caballos en Mallorca", ha añadido.

Ante una gran afluencia de público, el tándem A. Frontera y Felli Eleven se ha proclamado ganador de la carrera reina sobre una distancia de 2.650 metros con salida autostart y un tiempo de 1'14"6.

La prueba no se ha decidido hasta los últimos metros, en una recta final trepidante donde el dorsal 12 ha conseguido avanzar a sus rivales para entrar en primera posición. Muy cerca han llegado Eclat De Gloire conducido por L. Garcia y un tiempo de rodada de 1'14"9, que ha cruzado segundo, y Gaby Des Vals, con J. Guelpa que ha completado la distancia en 1'15"2.

El caballo ganador se ha llevado un premio de 11.500 euros, dentro de los 25.000 euros repartidos entre las ocho primeras posiciones, reforzando el prestigio de Grand Prix como gran cita de la hípica balear y europea.

La jornada ha contado con un programa completo de carreras que ha mantenido la emoción hasta el final y ha reunido un público entregado, confirmando una vez más el carácter festivo y popular de este acontecimiento.

Con esta edición, Grand Prix des Baléares reafirma su papel como gran referencia de la hípica mallorquina e internacional.