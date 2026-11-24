Antònia Coll toma posesión como nueva concejala del PP en el Ayuntamiento de Consell - PP

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Antònia Coll ha tomado posesión este martes como nueva regidora del PP en el Ayuntamiento de Consell en sustitución de Catalina Ferrer.

Coll, vecina del municipio y maestra de Educación Primaria, afronta esta nueva etapa con la voluntad de aportar su experiencia, escuchar las necesidades de los ciudadanos y contribuir a mejorar el día a día en el municipio, según ha informado el PP en un comunicado.

"Asumo este reto con mucha ilusión y responsabilidad. Tengo muchas ganas de trabajar para Consell y para su gente", ha asegurado la nueva concejala.

Desde el PP de Consell han dado la bienvenida a Coll y han agradecido a Catalina Ferrer su dedicación, implicación y trabajo al servicio del municipio durante su etapa como regidora.

Los 'populares' han insistido en su compromiso de seguir trabajando "con cercanía y responsabilidad" por el presente y el futuro del municipio.