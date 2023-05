Apesteguia: "Dentro de nuestras posibilidades, no permitiremos que los neofalangistas accedan a las instituciones"

PALMA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha afirmado este lunes que su formación, en la medida de sus posibilidades, "no permitirá que los neofalangistas accedan a las instituciones de gobierno".

En la rueda de prensa posterior a la Comisión Ejecutiva, el líder de los ecosoberanistas ha indicado que es al PP, que ha ganado las elecciones, y a sus candidatos a quien corresponde proponer "cómo quiere gestionar la mayoría que la ciudadanía ha otorgado".

En este punto, sin embargo, ha lamentado que el PP "siempre que ha podido ha pactado con Vox y nunca ha apostado por un gran pacto democrática".

Así, sobre una posible abstención de MÉS para que el PP no dependa de Vox para formar un Ejecutivo, Apesteguia ha recordado, en todo caso, que no bastaría. También ha apuntado que, de momento, el PP no ha respondido a la oferta de Vox, que el domingo "tendió la mano".

En relación a los resultados, el ecosoberanista ha reivindicado que está "convencido" de que las propuestas son "buenas" y que ha faltado "que lleguen a la ciudadanía". Según ha afirmado, es necesario analizar por qué hay un voto de la clase trabajadora "que se refugia en fuerzas que van en contra de sus intereses".

En relación a la convocatoria de las elecciones generales y la concurrencia de la marca Ara Més, Apesteguia ha añadido que corresponderá a los actores de la coalición determinar la fórmula exacta de concurrir en los comisione estatales y ha insistido en que "seguro" que no será dentro de otra candidatura estatal, al margen de que se puedan establecer "sinergias".