Aprobado el proyecto definitivo para ampliar la rotonda de la ITV del polígono de Son Castelló

Proyección de cómo quedará la rotonda de la ITV del polígono de Son Castelló una vez finalizadas las obras. - CONSELL DE MALLORCA

La infraestructura pasará a tener 85 metros de diámetro exterior para asumir mejor la elevada carga de tráfico y evitar atascos

PALMA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha aprobado este miércoles el proyecto definitivo para ampliar la rotonda ubicada junto a la ITV del polígono de Son Castelló, en Palma.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, está previsto adjudicar la licitación de la obra el próximo mes de diciembre diciembre para que se puedan iniciar la construcción en enero.

Las obras para ampliar la rotonda, que supondrán una inversión de 3,7 millones, tienen como objetivo descongestionar la que se considera una de las entradas y salidas más conflictivas de Palma.

Esta rotonda, situada entre la carretera de Sóller y el Camí dels Reis, tiene un diámetro exterior de 55 metros y actualmente soporta un tráfico de cerca de 46.000 vehículos diarios.

Funciona, además, como un importante punto de enlace ya que conecta lugares y servicios que mucha gente utiliza a diario, como el el polígono de Son Castelló, la ITV, el Hospital Universitario de Son Espases, la Vía de Cintura y la carretera de Sóller.

Justamente por eso, ha considerado el Consell, la infraestructura ha quedado pequeña y genera retenciones en las horas puntas de desplazamiento.

LA NUEVA ROTONDA

La obra contempla una ampliación de la rotonda para alcanzar los 85 metros de diámetro exterior, de modo que aumentará su capacidad para asumir el aumento de circulación y los atascos previsiblemente se reducirán.

También se añadirá una salida y una entrada directas al barrio de Son Sardina. Además, se construirán carriles cero que provienen de Son Castelló y Son Espases para que los vehículos no tengan que pasar por la rotonda.

Dentro del proyecto también se ha previsto la construcción de un aparcamiento en el camí de Passatemps y se dejará una infraestructura preparada para la obra del futuro vial cívico que conectará Son Espases con la carretera de Sóller, que correrá a cargo del Ayuntamiento de Palma.