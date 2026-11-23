Ara Més-Front Ampli pide 50 millones para el transporte público y llevar el tren a Artà, Llucmajor y Alcúdia - ARA MÉS-FRONT AMPLI

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ara Més-Front Ampli ha reclamado 50 millones al año para transporte público y un convenio ferroviario para llevar el tren a Artà, Llucmajor y Alcúdia y la consolidación de la gratuidad a partir de 2027.

La candidata de la coalición al Congreso, Carme Gomila, ha advertido que la movilidad se ha convertido en uno de los principales problemas cotidianos de la ciudadanía del archipiélago.

"Cada día hay miles de personas que pierden horas dentro de un coche, atrapadas en atascos o buscando aparcamiento. No podemos continuar con un modelo que nos obliga a coger el coche para ir a trabajar, estudiar o ir al médico", ha señalado.

Gomila ha criticado que PP y Vox continúen apostando para ampliar carreteras como respuesta a la saturación. "En unas islas con un territorio limitado, más carreteras solo acaban llevando más coches. Lo que necesitamos son alternativas reales, rápidas y eficientes para la gente que vivimos", ha defendido.

En este sentido, la candidata ha reivindicado la necesidad de tener una voz propia en Madrid que sitúe los problemas de las Islas en el centro de las negociaciones.

"Mientras los grandes partidos estatales se pasan la responsabilidad los unos a los otros, nosotros tenemos muy claro qué tenemos que defender en el Congreso: los recursos y las infraestructuras que necesitamos para vivir mejor aquí", ha argumentado.

50 MILLONES ANUALES PARA MEJORAR EL TRANSPORTE PÚBLICO

La primera reivindicación de Ara Més-Front Ampli es el cumplimiento del artículo 15 del Régimen Especial de Baleares (REIB), aprobado en 2019 y que prevé la participación del Estado en la financiación del transporte público terrestre.

"Han pasado siete años y todavía no tenemos desplegada la financiación específica que nos corresponde. No pedimos ningún privilegio, exigimos que se cumpla una ley que reconoce las particularidades de nuestras islas", ha remarcado Gomila.

La coalición, en este punto, reclama una aportación inicial del Estado de, como mínimo, 50 millones de euros cada año, con vocación de aumentar progresivamente, para incrementar las frecuencias, ampliar las líneas y mejorar las conexiones entre municipios.

Gomila ha recordado que el funcionamiento de los principales servicios de transporte público del archipiélago representa un gasto anual de unos 180 millones de euros y que estos recursos son insuficientes para responder al aumento de población y a la presión turística.

"No puede ser que soportemos la presión de millones de visitantes cada año y que el Estado no asuma la parte que le corresponde para garantizar que los residentes nos podamos mover con normalidad. La financiación tiene que tener en cuenta la población real que utiliza nuestras infraestructuras, no solo la que figura en el padrón", ha explicado.

TREN A LLUCMAJOR Y ALCÚDIA

La segunda gran propuesta es la firma de un convenio ferroviario con el Estado que incluya financiación plurianual, plazos de ejecución y compromisos presupuestarios concretos para hacer realidad tres proyectos estratégicos.

La de Ara Més-Front Ampli se ha referido así a la recuperación del tren de Manacor hasta Artà, con la perspectiva de llegar a Capdepera; la conexión de Palma con el aeropuerto y Llucmajor; y la prolongación de la línea de sa Pobla hasta Alcúdia y el puerto.

"Mallorca hace demasiados años que espera estos trenes. No queremos más anuncios, ni más estudios que acaben dentro de un cajón. Queremos presupuesto, calendario y máquinas trabajando", ha afirmado Gomila.

La candidata también ha reprochado al exministro de Transportes, Óscar Puente, la falta de concreción de los compromisos ferroviarios. "Ya está bien de venir a Baleares a anunciar proyectos que después no tienen los recursos necesarios para ejecutarse. Necesitamos que el Gobierno español pase de las palabras a los hechos", ha resaltado.

A juicio de Gomila, la ampliación de la red ferroviaria es imprescindible para vertebrar el territorio, reducir la dependencia del vehículo privado y garantizar que vivir fuera de Palma no implique tener que disponer obligatoriamente de un coche.

GRATUIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Finalmente, Ara Més-Fron Ampli ha reclamado consolidar la gratuidad del transporte público más allá de 2026, con una financiación estatal estable y suficiente.

La candidata ha reivindicado el papel determinante del diputado de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal, en las negociaciones en el Congreso para garantizar la continuidad de esta medida durante el 2026.

"La gratuidad del transporte público no ha caído del cielo. Es una conquista que hemos defendido en Madrid y una demostración que tener diputados que ponen las Islas por delante de los intereses de los grandes partidos sirve para mejorar la vida de la gente", ha destacado.

Gomila ha insistido en que la gratuidad es una medida de justicia social, especialmente importante para las personas trabajadoras, los jóvenes, los pensionistas y las familias que sufren el aumento del coste de la vida.

"Cuando llenar el depósito es cada vez más caro y llegar a final de mes es una carrera de obstáculos, garantizar el transporte público gratuito es una manera directa de aligerar los gastos de las familias", ha asegurado.

Aun así, la candidata ha advertido que la gratuidad tiene que ir acompañada de una mejora del servicio. "De poco sirve tener un autobús gratuito si no pasa cuando lo necesitas, si va lleno o si en tu pueblo no hay una conexión que te permita llegar a trabajar a tiempo", ha afirmado.

LA MOVILIDAD COMO DERECHO

Gomila ha concluido reivindicando un modelo de movilidad pensado para las personas que viven en Baleares y no solo para responder a las necesidades de un territorio sometido a una presión turística creciente.

"Nos dicen que no hay recursos para mejorar el transporte público, pero siempre hay recursos para ampliar carreteras y continuar alimentando un modelo que ya está saturado. Nosotros queremos invertir en aquello que realmente mejora la vida de la gente: más trenes, más autobuses, mejores frecuencias y transporte público gratuito", ha afirmado.