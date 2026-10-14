Los soberanistas encabezarán la lista unitaria de la izquierda en Baleares y no ven un candidato de Podemos- ARA MÉS

PALMA, 14 (EUROPA PRESS)

Los partidos soberanistas que conforman la federación Ara Més, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Ara Eivissa, encabezarán la eventual lista unitaria de la izquierda alternativa al Congreso de los Diputados en Baleares de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre y no creen viable que el candidato salga de Podemos.

Es, en líneas generales, el análisis que han hecho los líderes parlamentarios de Més per Menorca, Josep Castells, y MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en sus respectivas ruedas de prensa posteriores a la reunión de la Junta de Portavoces celebrada este miércoles.

Ambos han insistido en que Ara Més "trabaja desde el primer momento para que haya una lista unitaria y una única papeleta" en la que estén representados, además de sus tres partidos, formaciones como Podemos, Sumar y Esquerra Unida.

"Esperamos aglutinar bajo una única candidatura todas estas sensibilidades", ha señalado Castells. "Las negociaciones siempre son intensas, pero queremos reunir el máximo número de partidos posibles para obtener los mejores resultados posibles", ha apuntado Apesteguia.

En cualquier caso, y después de que el diario 'Última Hora' publicara que Podemos pretende encabezar la eventual lista unitaria, ambos han defendido que el candidato saldrá de Ara Més.

El menorquinista ha sido el más contundente y ha apelado a la "correlación de fuerzas" para justificar su postura. "Nos presentaremos a las elecciones con el máximo de compañeros posibles en una candidatura encabezada por Ara Més", ha afirmado.

Apesteguia, en una línea similar, ha considerado que Ara Més afronta las negociaciones partiendo de la premisa de que su responsabilidad como "partido mayoritario" es "encabezar la propuesta desde el punto de vista electoral y político".

"Ara Més trabaja para que haya un acuerdo en el que participen el máximo número de partidos posibles. La ciudadanía nos hace esta demanda y quien no la quiera cumplir no estará entendiendo el momento político que vivimos", ha subrayado.

El plazo para registrar las coaliciones de cara a las elecciones generales termina el próximo viernes. Antes, tanto Més per Menorca como MÉS per Mallorca se reunirán en asamblea para abordar estas cuestiones.

También se ha pronunciado al respecto el coordinador de Esquerra Unida en Baleares y diputado por Unidas Podemos, José María García, quien ha considerado que la formación morada debería integrarse en este "frente amplio" que se pretende conformar en Baleares.

"En Esquerra Unida planteamos conseguir una unidad lo más amplia posible a la izquierda del PSOE y que la persona elegida represente a todo el grupo durante toda la legislatura", ha apuntado García.

A su parecer, en el caso de que esta lista unitaria consiga representación en el Congreso de los Diputados debería integrarse en el Frente Amplio y no sería conveniente una fórmula en el que dos partido se repartieran un escaño con dos años para cada uno.

"Personalmente no lo veo. La persona que va tiene que estar los cuatro años, por experiencia lo digo", ha sostenido García. Él ha sido diputado en el Parlament solo la segunda mitad de la legislatura, ya que la primera fue para la representante de Podemos Cristina Gómez.

EL PSOE Y MÉS, JUNTOS AL SENADO

Preguntado sobre la negociación entre MÉS y el PSOE para presentar candidaturas conjuntas al Senado en Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, Apesteguia ha dicho que es "muy optimista" con la posibilidad de que salga adelante.

"Tiene que haber discreción, porque eso facilita las negociaciones. Pero puedo decir que he participado en muchas negociaciones y que sé que muchas veces se llevan hasta el último momento. Algunas acaban bien, otras mal, pero soy optimista", ha dicho.

Esta fórmula, que fuentes de los dos partidos consideran que podría llevarles a quedarse con cinco de los seis senadores que se eligen en fórmula de listas abiertas desde el archipiélago, no es una cuestión que la derecha esté estudiando replicar.

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha señalado que la posible coalición demuestra una "debilidad de la izquierda" que ha contrapuesto con su partido, "fuerte, unido, rodeando a la presidenta y el primero en las encuestas autonómicas y nacionales".

"El PP no se plantea hacer de la necesidad virtud, como el PSOE y MÉS, y concurrirá a las elecciones generales con sus siglas y candidatos", ha afirmado. En Vox, como el resto de partidos, "deberán tomar las decisiones que consideren".

El portavoz adjunto de los de Santiago Abascal en la Cámara autonómica, Sergio Rodríguez, no ha entrado en el fondo de la cuestión y se ha limitado a recordar que las decisiones debe tomarlas el Comité Ejecutivo Nacional de su partido.

En el caso de llegar "a cualquier tipo de acuerdo con el PP" este no sería "segmentado", es decir, referente solo a Baleares". "A día de hoy nosotros estamos preparados para concurrir en todas las circunscripciones con nuestros propios candidatos. Tenemos la tranquilidad de que hay banquillo suficiente para cubrir sin ningún tipo de problemas todas las candidaturas", ha zanjado.

