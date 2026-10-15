Armengol, "convencida" de que las negociaciones con MÉS para la candidatura conjunta al Senado "fructificarán"

Archivo - El coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, y la secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol - MÉS PER MALLORCA - Archivo

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSIB, Francina Armengol, se ha mostrado "convencida" de que las negociaciones con MÉS para presentar candidaturas conjuntas al Senado en Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera "fructificarán".

"Por nosotros no quedará", ha afirmado al ser preguntada por estas negociaciones, en una rueda de prensa para presentar la lista del partido al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones.

Según ha defendido, presentar candidaturas conjuntas con MÉS a la Cámara alta para estas elecciones es la estrategia "más adecuada" para "frenar a la derecha y la extrema derecha".

"Estamos convencidos de que las negociaciones tienen que fructificar, por nosotros no quedará, estamos trabajando 'full time' en esta dirección", ha señalado. Sin dar más detalles de cómo avanzan las conversaciones, ha remarcado que confía en que lleguen a buen puerto.