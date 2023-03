Armengol defiende en Ibiza la política "valiente" del Govern en materia de vivienda

IBIZA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha defendido este miércoles en Ibiza la política de vivienda "valiente y comprometida" llevada a cabo por el Ejecutivo balear.

En la firma de la cesión del Ayuntamiento de Ibiza al Govern para construir 60 nuevas VPO en la ciudad, Armengol ha afirmado que el mensaje es "clarísimo" puesto que no se desea crecer más en inmuebles de lujo, sino en aquellos ligados a las personas de clase media y trabajadora de Baleares.

Al mismo tiempo, ha destacado la importancia de que los ayuntamientos planifiquen el suelo municipal y los Consells utilicen la ordenación del territorio "no para turistificar el campo", sino para conseguir vivienda para los residentes, que "sinceramente, creo que es lo que se necesita en la isla de Ibiza".

"Es muy importante hacer las promociones de vivienda pública en centros urbanos y en esta línea estamos trabajando muchísimo desde el Ibavi, siendo capaces de cohesionar ciudad y sociedad", ha explicado Armengol. La presidenta ha manifestado que, a través de la construcción de VPO, estimulan económicamente otros sectores de Baleares.

Armengol ha criticado también el posicionamiento del PP "porque hablar de que en Baleares hay problemas de vivienda, pero no poner ninguna solución sobre la mesa y criticar las soluciones que ponen los demás, me parece que no va a ninguna parte. El PP, cuando ha gobernado, ya sabemos lo qué ha hecho y su recorrido en vivienda pública es vender suelo público para hacer hoteles de lujo". Además, ha reiterado que el PP no tiene ningún tipo de política en vivienda.