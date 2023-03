Armengol pide "coherencia" al PP y afirma que "para seguir mejorando la sanidad hace falta un Govern progresista"

PALMA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha pedido este martes, en el pleno del Parlament, "coherencia" al PP en materia sanitaria y ha afirmado que "para seguir mejorando la sanidad hace falta un Govern progresista".

Armengol ha respondido así a una pregunta del portavoz del PP, Toni Costa, quien se ha interesado por la gestión sanitaria del Govern que preside la socialista.

"Este Govern rotundamente sí ha hecho buena gestión de la sanidad en Baleares y quiero dar mil gracias a todos los profesionales de esta tierra que lo han hecho posible", ha afirmado Armengol. "Siempre le hablo de coherencia e ideología. En ideología nos diferencian muchas cosas, los progresistas apostamos por los servicios públicos y especialmente por la sanidad pública y en coherencia también porque cuando ustedes gobiernan hacen una cosa y cuando están en la oposición toda la contraria", ha añadido.

"Estoy orgullosa de la sanidad pública de Baleares porque se ha hecho más que nunca en la democracia de estas islas y, para seguir mejorándola es fundamental que haya un gobierno progresista". "A diferencia de ustedes, este Govern ha invertido más que nunca en hospitales públicos, ha reformado el Hospital General, recupera Son Dureta, está llevando a cabo obras en el Verge del Toro, contrata a 5.000 profesionales, reducido listas de espera... pero ustedes no lo ven porque están cerrados en su entorno. Y mientras esto ocurre en Baleares, en las comunidades donde gobierna el PP, como Madrid o Andalucía, se privatiza la sanidad", ha señalado.

Por su parte, el portavoz de los 'populares', Toni Costa, ha lamentado que, cada vez que pregunta por la gestión sanitaria del Govern, Armengol responde "volviendo la vista 12 años atrás o hablando de otras comunidades, lo que le impide ver que ocurre en Baleares en un presente, que desgraciadamente le ha pasado por encima".

"Con más presupuesto que nunca la gestión del Govern en Sanidad ha fracasado", ha señalado Costa, quien a continuación ha cuestionado a Armengol si durante las dos últimas legislaturas ha obviado, mirando hacia otro lado, toda una retahíla de problemas y crisis en materia sanitaria.

"¿O no ha visto a los manifestantes frente a Can Misas? ¿No ha visto que tiene 70.000 personas en listas de espera para una consulta con el especialista? ¿No ha visto que el tiempo de espera para una operación es de cuatro meses, el doble que en otras comunidades? ¿No ha visto que tiene a los médicos de Atención Primaria más saturados de España con 2.000 pacientes por médico? ¿No ha visto los descubiertos en los centros de salud?", ha interrogado Costa a Armengol.

"¿O es que no ha visto que tiene al 40% de plazas de oncología para cubrir? ¿No ha visto que en un año se ha duplicado la espera para una cita de ginecología en Ibiza? No ha visto que en Formentera no hay internistas? ¿No ha visto que el centro de salud de Canal Salado de Ciutadella está desbordado y su ampliación parada? O no ha visto que tiene a 4.000 niños sin pediatra en Baleares? Este es el balance de sus políticas en Sanidad", ha concluido el portavoz del PP.