Armengol recuerda a los guardias civiles asesinados: "Su recuerdo nos mantiene firmes en la defensa de la democracia"

Archivo - La presidenta del Congreso, Francina Armengol. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

PALMA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha recordado este jueves a los dos guardias civiles asesinados por ETA en Calvià hace 17 años, Diego Salvà Lezaun y Carlos Sáenz de Tejada. "Su recuerdo nos mantiene firmes en la defensa de la democracia, la concordia y el diálogo", ha señalado en un mensaje publicado en la red social X.

La ex líder del Govern balear ha asegurado que ambos agentes "siguen presentes en nuestra memoria". "Mi abrazo más sentido a sus familiares, amistades y compañeros de la Guardia Civil", ha concluido.