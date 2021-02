Armengol resalta que los 11.000 millones para el turismo son "una buena noticia" que se había reclamado desde Baleares

PALMA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha asegurado este miércoles que los 11.000 millones de euros para el turismo que ha anunciado el presidente del Gobierno estatal, Pedro Sánchez, son "una buena noticia para Baleares que se venía reclamando".

En un mensaje en su perfil de Twitter, la líder del Ejecutivo autonómico ha destacado que es "imprescindible" reforzar la protección de empresas "con más recursos estatales" por lo que ha celebrado el anuncio de los recursos para el turismo, la restauración o el pequeño comercio.

Además, Armengol ha animado a que el Estado "siga por este camino".

El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles ante el Pleno del Congreso que el Ejecutivo aprobará próximamente un nuevo fondo de 11.000 millones de euros para "nuevas actuaciones para empresas, pymes y trabajadores autónomos" del turismo, la hostelería y el pequeño comercio.

Ho veníem reclamant. És imprescindible reforçar la protecció d'empreses amb més recursos estatals. Els 11.000M€ anunciats per al turisme, la restauració o el petit comerç són una bona notícia per a les Illes. Cal que l'Estat segueixi per aquest camí.https://t.co/UlgDGIcvmY