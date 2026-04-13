Arrancan las obras de asfaltado en un tramo de la Ma-10 en Andratx - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha arrancado este lunes las obras de asfaltado del tramo de la Ma-10 comprendido entre la rotonda de Son Esteve y la entrada del municipio.

Se trata, según ha indicado el Consistorio en un comunicado, de una vía con un alto volumen de tráfico y un firme que presentaba un notable desgaste, por lo que su renovación había sido demandada por los vecinos.

Estas actuaciones se enmarcan en el plan municipal de renovación del firme en distintos núcleos del municipio, que se inició hace dos semanas en Sant Elm, donde ya se han acondicionado las calles Eolo, Punta Blanca y Dragonera.

El Ayuntamiento tiene previsto ejecutar durante los próximos meses este plan de asfaltado con una inversión de un millón de euros para mejorar el estado del firme en diferentes calles del municipio.

La actuación permitirá renovar más de 54.000 metros cuadrados de pavimento en núcleos como s'Arracó, Camp de Mar, el Port d'Andratx y Andratx.

Entre otras vías, se actuará en el carrer Porvenir (s'Arracó); los carrers Taronger y des Salinar (Camp de Mar); así como en el carrer Vell de Cala Llamp y el carrer Isaac Peral en el Port d'Andratx. En Andratx también se renovará el firme en los carrers Andalusia, Aragón, Navarra, Son Sampol, Son Bosch, Son Moner y Biscaia.