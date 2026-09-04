Arrancan las obras de la rotonda de la ITV de Son Castelló para intentar reducir los atascos en un "punto conflictivo"

Arrancan las obras de la rotonda de la ITV del polígono de Son Castelló de Palma - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha iniciado este viernes las obras en la rotonda del polígono industrial de Son Castelló (Palma), situado junto a la estación de ITV, con el objetivo de reducir los atascos en una zona por la que transitan a diario más de 46.000 vehículos.

La construcción de esta infraestructura, para lo que la institución insular dispone de un plazo de un año, supondrá una inversión de unos 3,7 millones de euros.

En la actualidad, ha indicado el Consell en un comunicado, la rotonda tiene un diámetro exterior de 55 metros. Situada entre la carretera de Sóller y el Camí dels Reis, constituye un importante punto de conexión entre el polígono de Son Castelló, la estación ITV, el Hospital Universitario Son Espases, la Vía de Cintura y la carretera de Sóller.

Al encontrarse en una ubicación "clave", las dimensiones de infraestructura resultan "insuficientes" para absorber el volumen de tráfico, lo que genera retenciones en las horas punta.

Una vez finalizadas las obras, la infraestructura tendrá un diámetro exterior de 85 metros y tendrá una mayor capacidad para absorber al creciente tráfico. También se añadirá una salida y entrada directas al barrio de Son Sardina y se construirán carriles cero desde Son Castelló y Son Espases para que los vehículos no tengan que pasar por la rotonda.

También se ha proyectado la construcción de un aparcamiento en el camino de Passatemps y se dejará preparado el terreno para el futuro vial cívico que conectará Son Espases con la carretera de Sóller, una actuación que posteriormente realizará el Ayuntamiento de Palma.

Las obras de ampliación se llevarán a cabo en tres fases para evitar el cierre de la rotonda "más tiempo del necesario". Asimismo, se establecerán rutas alternativas por dentro de Son Castelló, hacia Son Sardina y por la carretera Valldemossa con el objetivo de "evitar molestias a los usuarios en la medida de lo posible".

En la primera fase se realizarán los trabajos de preparación, que se llevarán a cabo fuera del área destinada al tráfico, mientras en la segunda se construirán la entrada y salida directas de Son Sardina y los carriles cero desde Son Castelló y Son Espases. En ninguna de las dos se producirán afectaciones al tráfico rodado.

La tercera fase estará enfocada en la ampliación de la rotonda y, en este caso, la circulación sí que se verá afectada "de forma puntual". También habrá cierres nocturnos para evitar retenciones.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha asistido al inicio de las obras acompañado por el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, y representantes de los ayuntamientos de Palma, Sóller, Bunyola y Fornalutx.

"Hoy comienza un trabajo muy esperado y reivindicado, ya que nuestro objetivo es eliminar uno de los puntos más conflictivos de los últimos años, en términos de retenciones y atascos, de nuestra red viaria", ha dicho.