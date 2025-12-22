La artista residente en Mallorca Belén Pez elabora el cartel de las fiestas de Sant Sebastià 2026

Presentación del cartel de Sant Sebastià 2026. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

La artista toledana residente en Mallorca Belén Pez (1984) ha elaborado el cartel de las fiestas de Sant Sebastià 2026.

La autora del trabajo, según ha señalado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, se caracteriza por su vocación y formación polifacéticas.

Tras completar el ciclo académico de bachillerato artístico, la creadora cursó estudios de interpretación, cine y teatro, además de estudiar piano en su localidad natal, Toledo, y música moderna en Madrid.

En la Mallorca, Pez realizó su primera exposición en el HyM de Borne. Actualmente, la artista compagina el trabajo que realiza para diferentes ayuntamientos y administraciones públicas.

Dentro del ámbito de las galerías colabora regularmente con Es Baluard y ha trabajado en campañas gráficas, instalaciones y otras propuestas culturales.

Las próximas fiestas de Sant Sebastià empezarán el próximo 10 de enero con el 'pregonet' y proseguirán el día siguiente con el Sant Sebastià Petit. El día 16 está previsto el tradicional concierto en la plaza España y el 17, los diferentes tardeos.

Finalmente el 19 de enero tendrá lugar la tradicional 'revetla' y el 24 se bajará el telón del programa con la celebración del 'correfoc'.