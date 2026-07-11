Ascienden a 132 los migrantes llegados a Baleares este viernes tras arribar una sexta patera

Archivo - Salvamento Marítimo rescata una patera - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

PALMA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de migrantes que han alcanzado las costas baleares en patera asciende este viernes hasta las 132 personas después de que la Delegación del Gobierno informe de la sexta embarcación arribada hoy.

A las 15.50 horas el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil rescató a 17 personas de origen magrebí en la bocana del Puerto de Cabrera, que se suman a las 115 que habían llegado de madrugada y por la mañana.

La primera patera registrada este viernes ha sido a las 02.40 horas, cuando se rescataron a 22 personas de origen magrebí a diez millas al sur de Cabrera.

A las 06.00 horas se ha interceptado a 23 personas de origen magrebí en la zona de es Caló de San Agustín de la isla de Formentera. Más tarde, a las 06.32, se interceptaron a 28 personas de origen subsahariano en Cala Santanyí.

Después, a las 08.05 horas, se ha interceptado a 16 personas de origen magrebí en la zona Cala Codolar de Formentera. El último incidente ha sido la interceptación a las 11.10 horas, de 26 personas de origen subsahariano en el faro de Ansiola de la isla de Cabrera.

Estas llegadas se suman a las nueve embarcaciones que arribaron a las costas del archipiélago a lo largo del jueves, con 121 personas a bordo, con lo que entre el jueves y el viernes han llegado al archipiélago 253 personas.