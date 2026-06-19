Así fue la operación en Son Banya: una aparición rápida e inesperada que frustró el intento de esconder la droga

1097692.1.260.149.20260619115323 Uno de los detenidos en Son Banta, escoltado por dos agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Algunos de los siete detenidos en el poblado de Son Banya trataron de esconder drogas y dinero en efectivo en un agujero tras ser sorprendidos por más de un centenar de policías.

El dispositivo se inició sobre las 09.00 horas del jueves, cuando agentes Policía Nacional y la Policía Local de Palma accedieron al poblado tanto a pie como en decenas de vehículos.

Se dirigieron hacia las casetas en las que supuestamente varias de las organizaciones criminales asentadas en Son Banya venden estupefacientes, dispuestas en forma de abanico en una explanada para facilitar las transacciones y no vincular su actividad ilícita con sus domicilios.

Los agentes, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, pillaron desprevenidos a los sospechosos, quienes huyeron a la carrera. Varios de ellos trataron de desprenderse del dinero en efectivo y de las drogas arrojándolas a un agujero.

Sin embargo, la rápida intervención policial permitió que fuesen detenidos. Los agentes desmantelaron nueve puntos de venta de drogas, siete de los cuales fueron demolidos por los operarios del Ayuntamiento de Palma porque infringían la normativa urbanística municipal.

En su interior encontraron 500 gramos de cocaína, cerca de 500 gramos de marihuana y hachís, diversas cantidades de heroína y de cocaína en base y más de 3.000 euros en billetes, así como diversos útiles necesarios para la venta de sustancias estupefacientes. También intervinieron pastillas contra la disfunción eréctil.

El dispositivo policial se saldó con la detención de siete personas, cinco de ellas acusadas de un delito de tráfico de drogas y dos que se encontraban en busca y captura por otras causas.

La Policía Local interpuso tres denuncias a conductores por carecer de ITV en vigor y otra más a un conductor por no tener el seguro obligatorio. También denunciaron a un hombre por transportar a varias personas sin licencia y remitieron al juzgado de guardia un posible delito leve de hurto.