La Asociación para la Defensa de la Sanidad defiende el Estatuto Marco y pide reorganizar el sistema en Baleares

Concentración de los médicos frente a la Delegación del Gobierno en Baleares para protestar contra el Estatuto Marco. - EUROPA PRESS

PALMA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Baleares (Adspib) ha advertido este miércoles de que las huelgas de médicos en Baleares contra el borrador del nuevo Estatuto Marco no abordan la necesidad de una reorganización del sistema sanitario en la comunidad.

En una rueda de prensa en el Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Baleares (Coiba), el presidente de Adspib, Joan de Pedro, ha indicado que la gestión de los servicios sanitarios y que cuestiones como la duración de la jornada laboral y las retribuciones son responsabilidad del Govern.

Así, ha señalado que el Estatuto Marco es "un paso en la dirección correcta" y ha apuntado que el sistema sanitario necesita reorganizarse. "Negarse a ello equivale a que sigan acumulándose demoras y problemas que afectan a los derechos de las personas", ha señalado.

De este modo, ha asegurado que para transformar el sistema es necesario mejorar las condiciones laborales, reorganizar los horarios de los médicos para poder cubrir más horas sin perjudicar sus derechos laborales y apostar por la dedicación exclusiva en la sanidad pública.