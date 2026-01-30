La Asociación pitiusa de Madres Monomarentales acusa al Govern de "publicidad engañosa" con el Cheque Canguro

Archivo - Imagen de recurso de unos niños pintando - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

IBIZA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Madres Monomarentales por Elección de Ibiza y Formentera (Ammpeeif) ha acusado este viernes al Govern de "publicidad engañosa" en relación al Cheque Canguro puesto que aseguran que estas ayudas no beneficiarán al colectivo.

En un comunicado, la entidad ha recordado que el Govern publicita desde hace días el nuevo Cheque Canguro, una ayuda para que las familias puedan contratar a personas que cuiden de sus hijos asegurando que las familias monomarentales tendrán prioridad.

Según la asociación, se trata de una "publicidad engañosa", por lo que ha solicitado al Govern que deje de utilizar el nombre del colectivo. "No queremos que publiciten medidas que nunca nos llegarán como si fueran favorables a nuestras familias. No queremos un cheque para pagar a un empleado de la casa que no podemos contratar. Este cheque está destinado a rentas altísimas", han lamentado.

En este sentido, se han referido a las estadísticas que hablan de personas en situación de pobreza en Baleares y han explicado que para más del 40 por ciento de familias monomarentales uno de los gastos más difíciles de afrontar es la educación de los hijos.

La asociación ha recordado que ya celebraron reuniones con el Govern cuando se debatía la ley de conciliación y no se aceptó ninguna de sus peticiones. Además, el Cheque llegará a unas 80 familias de Baleares, por lo que han exigido "baremos realistas que les permitan acceder a becas comedor o servicios extraescolares gratuitos".

Según el colectivo, la realidad es que el 93,8 por ciento de las familias monomarentales tiene dificultades para llegar a finales de mes y el 85 por ciento no encuentra una jornada laboral adaptada a sus necesidades. Así, indican que casi seis de cada 10 niños de familias monomarentales están en riesgo de pobreza y exclusión.

También han asegurado que llevan cuatro años persiguiendo ser iguales a las familias numerosas sin éxito hasta ahora y sufren una presión fiscal de hasta un 12 por ciento superior a una familia biparental.