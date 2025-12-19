La Associació Balear de l'Arbre critica la tala "desproporcionada" de los bellasombras con un estado de salud "óptimo"

Cartel colocado por los vecinos en uno de los ejemplares de bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga de Palma. - EUROPA PRESS

La Associació Balear de l'Arbre (ABA) ha censurado la tala "desproporcionada" de los 17 bellasombras de la plaza Llorenç de Villalonga de Palma que presentaban un estado de salud "aparentemente óptimo".

De este modo, han manifestado su "más profundo rechazo, decepción y consternación" ante el corte de estos árboles, ya que, a su juicio, supone "una pérdida irreparable" para el patrimonio natural de la ciudad y se ha llevado a cabo "ignorando las peticiones de diálogo y transparencia técnica solicitadas por expertos y entidades ecologistas".

En una nota de prensa, la organización ha resaltado que si se tiene en cuenta la desertificación por la crisis climática, con la tala, se habría desperdiciado "una oportunidad tan valiosa, como imprescindible" de conservar y proteger la biodiversidad en entornos urbanos.

Desde ABA han subrayado que se trata de la eliminación de seres vivos de entre 50 y 80 años de edad que, a falta de un informe técnico detallado por parte de especialistas y la opinión de un técnico VETcert (Certified Veteran Trees Specialist) en este arbolado, parece que estarían "sanos".

"Mediante estos actos, que tanta ausencia de profesionalidad evidencian, han demostrado que solo puede tratarse de una decisión desmesurada que carece enormemente de principios", han argumentado.

En ese sentido, han reprochado que se han incumplido "los deseos de la ciudadanía", las opiniones "contrastadas de muchos especialistas" a nivel nacional e internacional, la carta de derecho de los árboles en la ciudad, que "prioriza la conservación de ejemplares consolidados y la búsqueda de alternativas a la tala"; y, sobre todo, el "respeto" al arbolado maduro.

La asociación ha lamentado que la decisión se haya amparado de forma "genérica" en motivos de "seguridad" tras los últimos temporales, "sin haber agotado las múltiples vías de gestión que la arboricultura moderna ofrece antes de recurrir a la tala inminente".

Por lo tanto, han explicado que los comunicados previos de abatimiento por riesgo, a su manera de ver, se muestran "injustificados". De este modo, han alegado que se expone así a la ciudadanía a "un riesgo aún más elevado" por golpes de calor cuando hay a altas temperaturas.

Como alternativas a la tala, ABA ha sostenido que existían alternativas técnicas "viables" para garantizar la seguridad ciudadana "sin sacrificar estos ejemplares de gran porte".

Entre las medidas que la administración debería haber evaluado y ejecutado se encuentran los diagnósticos individualizados, con evaluaciones de riesgo mediante métodos científicos contrastados (VTA o QTRA) en lugar de una "condena colectiva y genérica".

También han propuesto podas de mantenimiento y seguridad, con una reducción selectiva de copa para "disminuir el efecto vela y mejorar la estructura del árbol" o sustituciones paulatinas, ya que en caso de "riesgo real" en ejemplares específicos, se debería haber optado por "un plan de sustitución gradual y planificado, al permitir que la ciudad no pierda de golpe su cobertura vegetal y sombra".

Además, han pedido que hubiera una mayor "transparencia" y se debatiera en la Mesa Verda, puesto que es un espacio de diálogo técnico real donde se presentaran pruebas de las supuestas patologías antes de "proceder a una actuación irreversible".

Asimismo, han advertido que la "eliminación masiva" de este arbolado maduro tiene "consecuencias directas e inmediatas" sobre el microclima urbano, la salud pública y la biodiversidad local.

"Proteger el arbolado urbano es proteger un patrimonio común. La ciencia y la responsabilidad institucional deberían haber guiado este proceso, no la urgencia proclamada, hace aproximadamente un año, para eliminar el riesgo a base de motosierra", han afirmado desde la junta de ABA.

Por otra parte, han reclacado que esta crítica cuenta con el respaldo de colectivos "clave" en la defensa del medioambiente como Amics de la Terra, el GOB y SEO/BirdLife Mallorca, quienes se han sumado a la exigencia de una gestión del arbolado "basada en el rigor y la buena gobernanza".

ABA ha tildado de "incoherente" realizar un proyecto de ejecución por "foraneidad y sustitución inmediata" de arbolado veterano "gestionable", por "arbolado joven --Ceiba--, tan poco autóctono como las anteriores bellasombras --Phytolaccas--". De manera constructiva, han mostrado su "esperanza" en que al menos el proyecto a realizar sea "verdaderamente premeditado, ambicioso, ajardinado y no otra contribución al disfrute turístico".

PALMA XXI NO ACUDIRÁ A LA COMISIÓN DE CICLO CLIMÁTICO

Otra de las reacciones a esta actuación ha llegado desde la entidad Palma XXI, que ha anunciado que no asistirá a la Comisión de Ciclo Climático en señal de protesta, según han explicado en un comunicado.

Palma XXI ha considerado que la actuación contra el conjunto arbóreo de la Calatrava constituye un hecho "inaudito", de una "violencia extrema" contra el patrimonio natural y urbano de Palma, y cargado de una simbología "profundamente preocupante, absolutamente incompatible con los valores democráticos, ambientales y culturales que tendrían que guiar la acción pública".

"La destrucción de estos árboles emblemáticos ha generado una conmoción notable entre la ciudadanía, tanto por el daño irreparable causado, como por el mensaje que transmite una intervención de estas características en un contexto de crisis climática y de emergencia ambiental", han subrayado.

Por todo esto, Palma XXI ha pedido al Ayuntamiento de Palma que actúe de manera "inmediata" para asumir responsabilidades, dar explicaciones "claras" y emprender acciones concretas que permitan "reparar, en el menor tiempo posible, el daño causado".