Attagenus montisionensis: así es la nueva especie de escarabajo descubierta en Mallorca. - IMEDEA

PALMA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo científico del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea, CSIC-UIB) ha descubierto una nueva especie de escarabajo derméstido que, por el momento, solo se conoce en Mallorca.

La especie recibe el nombre de 'Attagenus montisionensis', en referencia a Monti-sión, el enclave en el término municipal de Porreres donde se ha producido el hallazgo, según ha informado la institución científica en un comunicado.

El descubrimiento se produjo en el marco de los proyectos Wildfun, Multifun y Funland (financiados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Agencia Estatal de Investigación), que analizaban las interacciones entre plantas e insectos polinizadores en diferentes puntos de Mallorca.

De hecho, la nueva especie se encontró en todas las campañas de muestreo realizadas en Monti-sion entre 2018 y 2026, lo que sugiere que tiene una población estable en esta zona. Curiosamente, no apareció en ninguna de las otras 19 localidades estudiadas.

El descubrimiento, publicado recientemente en la revista 'Arquivos Entomolóxicos', supone, para Miguel Ángel González-Estévez, el especialista que detectó la nueva especie, "un reconocimiento al gran esfuerzo llevado a cabo durante todos estos años de estudio por parte de todo el equipo para completar la descripción de esta nueva especie, ya que se ha comparado con otras especies pertenecientes al mismo género hasta comprobar que 'Attagenus montisionensis' presenta características propias".

La investigación, realizada junto con el entomólogo Graham J. Holloway, incluye el análisis de caracteres externos e internos de los ejemplares, así como la obtención de imágenes detalladas de diferentes estructuras anatómicas que permitieron comparar la nueva especie con otras pertenecientes al mismo grupo.

Dimitra Kafetsi y Olivia Gardella han participado en la investigación mediante la recogida de ejemplares, igual que el resto del equipo científico vinculado al estudio de las comunidades de Olea europaea, que lidera la investigadora del Imedea (CSIC-UIB) Amparo Lázaro.

UN ESCARABAJO FLORÍCOLA

'Attagenus montisionensis' es un pequeño escarabajo de la familia 'Dermestidae' que mide aproximadamente 3,5 milímetros de longitud.

Presenta una coloración predominantemente marrón, con bandas de pelos de tonos crema y amarillos en los élitros (las cubiertas rígidas de las alas), que forman un patrón característico. La cabeza y el pronoto son de color marrón oscuro y están cubiertos de pelos amarillos y marrones.

La parte inferior del cuerpo presenta una cobertura uniforme de pelos amarillos dorados. Las antenas están formadas por 11 segmentos, el último de los cuales es más largo y está más desarrollado en los machos que en las hembras.

La nueva especie pertenece a los derméstidos, una familia de escarabajos generalmente asociada al consumo de restos orgánicos secos de origen animal o vegetal, aunque su ecología específica todavía no se ha estudiado.