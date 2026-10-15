La Audiencia de Baleares revoca el archivo de la causa por el cartel de Podemos de la fiesta Lgtbi de Sant Sebastià

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Baleares ha estimado el recurso de apelación presentado por la Fundación Española Abogados Cristianos contra el archivo de la causa por el cartel de Podemos de la Revetla de Sant Sebastià.

Según ha informado Abogados Cristianos en una nota de prensa, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha ordenado admitir a trámite la querella contra la líder de Podemos en Baleares, Lucía Muñoz, y contra la ilustradora Lluïsa Febrer, al considerar que podrían haber incurrido en un delito de escarnio.

La querella fue presentada en enero de 2025 contra el cartel de una fiesta Lgbti en la Revetla de Sant Sebastià, en el que se mostraba al patrón de Palma con una sobrasada en los genitales y a una santa a la que un demonio le está tocando las partes íntimas.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha considerado que la decisión judicial "es una victoria muy importante frente a quienes pretenden utilizar la libertad de expresión como excusa para humillar a los cristianos".

"La Justicia ha dejado claro que estos hechos no podían archivarse sin investigarlos. Las creencias religiosas merecen el mismo respeto y protección que cualquier otra convicción", ha subrayado.

A su parecer, es "especialmente grave" que un partido político "utilicen imágenes de Jesucristo y de un santo venerado por millones de personas para realizar representaciones sexuales y ofensivas". "No se puede convertir la burla de la fe cristiana en una herramienta de propaganda ideológica y pretender que no exista ninguna responsabilidad", ha concluido.