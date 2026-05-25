Autismo Mallorca traslada a partidos y administraciones una batería de medidas en dependencia, vivienda y vida adulta

Archivo - Niña autista de la mano de su madre - ANDRESWD/ ISTOCK - Archivo

PALMA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La asociación Ningún Niño Sin Terapia - Autismo Mallorca ha presentado cuatro propuestas dirigidas a administraciones públicas, partidos políticos, grupos parlamentarios y entidades estatales centradas en la falta de recursos, ausencia de continuidad al llegar a la vida adulta o la sobrecarga familiar.

Las propuestas, para que sean valoradas e incorporadas a las políticas públicas y futuros programas electorales, abordan una realidad que, según han indicado en un comunicado, afecta a muchas familias de personas autistas, especialmente aquellas con TEA severo, personas no verbales, discapacidad, dependencia o grandes necesidades de apoyo.

Desde la entidad han recordado que el autismo no desaparece al cumplir 18, 21 o 26 años y que muchas familias continúan asumiendo cuidados permanentes, apoyos conductuales, comunicación aumentativa, supervisión constante, acompañamiento a terapias, coordinación sanitaria, apoyos en domicilio y una carga emocional y económica que no puede seguir dependiendo únicamente de la familia.

CUATRO PROPUESTAS CONCRETAS

La primera propuesta plantea la creación de un piloto de apoyos en domicilio, asistencia personal y respiro familiar, destinado a menores y jóvenes con grandes necesidades de apoyo.

El objetivo es garantizar horas reales de apoyo en casa y en la comunidad, así como respiro familiar planificado y estable, evitando que las familias lleguen a situaciones límite.

La segunda propuesta desarrolla un Modelo 21+ Mallorca, pensado para garantizar continuidad tras la etapa educativa. Este modelo incluye centro de día especializado, formación ocupacional real, empleo con apoyo y vivienda con apoyos, evitando que las personas autistas queden sin un itinerario claro al finalizar la escolarización.

La tercera propuesta consiste en un modelo residencial específico para adultos autistas, alternativo al modelo generalista actual. La entidad defiende unidades de convivencia pequeñas, apoyos personalizados, espacios adaptados, salas sensoriales, intervención especializada y un enfoque que evite la institucionalización inadecuada.

La cuarta propuesta solicita una modificación normativa de la prestación por reducción de jornada (CUME), la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

La asociación pide que esta prestación no se extinga automáticamente por edad cuando siga existiendo una necesidad acreditada de cuidado directo, continuo y permanente.

También reclama que se elimine o flexibilice el requisito de ingreso hospitalario previo, especialmente en casos donde el ingreso puede ser contraproducente, como ocurre con muchos niños autistas severos no verbales.

Desde el colectivo han insistido en que el sistema actual deja demasiados vacíos. "La necesidad de cuidado no termina por cumplir años. Tampoco puede medirse únicamente por una cama hospitalaria. Hay niños, jóvenes y adultos con grandes necesidades de apoyo que requieren supervisión constante, comunicación adaptada, acompañamiento, estructura y cuidados continuos, aunque no estén ingresados en un hospital", han reiterado desde la entidad.

La asociación ha advertido que muchas familias viven atrapadas entre la falta de recursos públicos, la imposibilidad de trabajar con normalidad y la ausencia de alternativas reales para el futuro de sus hijos.

"Cuando una familia pregunta qué pasará cuando su hijo termine la etapa escolar, cuando cumpla 21 años, cuando no pueda seguir cuidándolo o cuando ya no esté, la respuesta no puede ser silencio. Baleares necesita planificación, recursos y compromiso político real", han añadido

PETICIÓN A ADMINISTRACIONES Y PARTIDOS

La asociación ha trasladado estas propuestas para que sean valoradas por las administraciones competentes, grupos políticos y entidades de referencia en discapacidad y autismo.

El objetivo es que estas medidas puedan convertirse en compromisos reales dentro de las políticas públicas y en los próximos programas electorales, especialmente en materia de dependencia, discapacidad, servicios sociales, educación, vivienda, empleo con apoyo y conciliación familiar.

En esta línea, han solicitado la creación de mesas de trabajo con familias, entidades, administraciones y responsables políticos para abordar de forma coordinada estas necesidades.

UNA REIVINDICACIÓN DE DERECHOS, NO DE FAVORES

La entidad ha subrayado que estas propuestas no deben entenderse como una petición asistencial, sino como una cuestión de derechos.

Las personas autistas con grandes necesidades de apoyo tienen derecho a una vida digna, a apoyos adecuados, a vivir en comunidad, a no ser institucionalizadas de forma inadecuada y a contar con recursos que respeten sus necesidades específicas.

Del mismo modo, las familias tienen derecho a no quedar solas ante cuidados permanentes que requieren una respuesta pública estable, planificada y suficiente, según han concluido.