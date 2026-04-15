El autobús turístico City Sightseeing de Palma da a conocer el Museo Marítimo tras un convenio con el Consell

El Consell de Mallorca da conocer el Museo Marítimo con un convenio con el autobús turístico City Sightseeing. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha alcanzado un convenio de colaboración entre la institución insular y City Sightseeing, el autobús turístico de dos pisos con el techo descubierto, para incrementar la visibilidad y difusión del patrimonio marítimo de la isla mediante la incorporación del Museo Marítimo dentro de los circuitos turísticos de la ciudad.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, han destacado la importancia de este acuerdo en el marco de una visita institucional al Museo Marítimo de Mallorca en Ses Voltes, junto con el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

Galmés ha asegurado que este convenio supone un paso importante para dar a conocer el Museo Marítimo a un público más amplio y diverso. "Queremos que el patrimonio marítimo de Mallorca sea más accesible y visible, y esta colaboración nos permite hacerlo llegar también a los visitantes que recorren la ciudad", ha añadido.

Roca, por su parte, ha remarcado que este acuerdo refuerza el binomio cultura-turismo y ayuda a proyectar el Museo Marítimo como un espacio vivo y abierto.

El convenio, en vigor desde el 1 de abril, ya permite realizar visitas guiadas al Centro Cultural de Ses Voltes dos días a la semana, los martes y sábados, en catalán, castellano e inglés, con una duración de media hora.

Por su parte, City Sightseeing Palma promociona estas visitas a través de sus paradas, el mapa turístico y su web, integrando el Museo Marítimo dentro de los itinerarios y paquetes turísticos.

El acuerdo tiene una vigencia inicial de un año, prorrogable automáticamente hasta un máximo de ocho años, y no implica ninguna contraprestación económica entre las partes, sino que se basa en la cooperación y el intercambio de recursos.

UN EQUIPAMIENTO CLAVE PARA EL PATRIMONIO MARÍTIMO

El Museo Marítimo de Mallorca, situado en Ses Voltes, se consolida como un espacio de referencia para la conservación, investigación y divulgación del patrimonio marítimo y portuario de la isla, según ha destacado la institución insular.

Inaugurado en octubre del año pasado, tras la reforma del edificio, el museo ha acogido a más de 10.000 visitantes. El centro alberga por primera vez un proyecto museográfico estable, estructurado en cinco salas expositivas y un espacio educativo con recursos audiovisuales inmersivos.

El discurso expositivo se articula en torno a la preservación del patrimonio marítimo, la biodiversidad marina y la reflexión sobre los retos actuales vinculados al mar, con una colección destacada de piezas arqueológicas, maquetas navales y objetos de oficios tradicionales.

El centro también destaca por su compromiso con la accesibilidad y por la incorporación de contenidos audiovisuales, como los más de 200 minutos cedidos por IB3 sobre cocina tradicional, que refuerzan el vínculo entre el mar y la gastronomía local.