Las autoridades de Baleares guardan un minuto de silencio por el asesinato machista de una mujer de Eivissa en Alicante - EUROPA PRESS

PALMA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Baleares han guardado un minuto de silencio por el asesinato machista de Marisol, una mujer ibicenca de 51 años que fue hallada sin vida, junto a su hijo y su pareja y supuesto verdugo, en el cuartel de la Guardia Civil del municipio alicantino de Dolores.

El acto de recuerdo ha tenido lugar el mediodía de este jueves frente al Consolat de Mar y en él han participado la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez.

También han asistido cargos del Ejecutivo autonómico, del Consell de Mallorca y del Ayuntamiento de Palma, así como representantes de los diferentes partidos políticos y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

La directora del IBDona, Cati Salom, ha asegurado que han puesto los servicios de atención y acompañamiento a los familiares de la víctima, que residen todavía en Eivissa y a quienes ha trasladado sus condolencias. Marisol, nacida en la mayor de las Pitiusas, hacía ya tiempo que había cambiado de lugar de residencia.

"En este caso concreto, nosotros, siendo una mujer ibicenca, nos pusimos en contacto con la Secretaría autonómica de Igualdad y Diversidad de la Comunidad Valenciana para hacer un seguimiento del caso", ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación.

Por el momento, ha dicho, están a la espera de que la Delegación del Gobierno redacte el correspondiente informe para tener más información acerca de la víctima y las circunstancias de su muerte. En cualquier caso, ha confirmado que no estaba en los circuitos de atención a mujeres víctimas de violencia machista.

El suyo será uno de los siete casos que se abordarán en el comité de crisis convocado por el Ministerio de Igualdad del próximo lunes, en el que se evaluará cuál ha sido la respuesta a cada uno de ellos.

EL CASO DE MARISOL

El Ministerio de Igualdad confirmó el miércoles como un feminicidio la muerte de Marisol, ocurrida el pasado 16 de mayo de 2026 en Dolores.

Según la investigación, el agente de la Guardia Civil, de 54 años, habría matado a tiros a su mujer y a su hijo en una de las habitaciones de la vivienda para después suicidarse en otra de las dependencias.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 20 en 2026 y a 1.361 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

El Ministerio de Igualdad ha recordado que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también ha recordado que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.