Autorizada una convocatoria de 21 millones de euros para impulsar la formación profesional del SOIB

Archivo - Oficina SOIB - CAIB - Archivo

PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado una convocatoria de subvenciones del Servicio de Empleo de Baleares (SOIB) dotada con 21 millones de euros para financiar acciones de formación profesional durante el periodo 2026-2029.

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern que estas ayudas financiarán cursos de formación profesional para personas desempleadas, personas ocupadas y colectivos con más dificultades para encontrar trabajo.

La convocatoria permitirá impartir grados B, módulos profesionales y formación específica vinculada a las necesidades actuales de las empresas y del mercado laboral, con el objetivo de mejorar la cualificación profesional y la empleabilidad de los trabajadores.

Las ayudas se dividen en tres líneas: la primera para personas desempleadas, dotada con 10,8 millones de euros; la segunda para personas ocupadas, con 6,2 millones de euros; y la tercera línea para personas con especiales dificultades formativas o de inserción laboral, con 4 millones de euros.

En cuanto a la distribución de las partidas presupuestarias, la convocatoria prevé una inversión anual de 6,3 millones de euros en los años 2026 y 2027, y de 4,2 millones de euros en los años 2028 y 2029.

La convocatoria tendrá dos periodos de presentación de solicitudes. El primero se abrirá el día siguiente al de su publicación en el BOIB y permanecerá abierto durante veinte días hábiles, mientras que el segundo periodo será del 1 al 19 de marzo de 2027.

Los fondos se distribuirán entre las Islas según los datos de paro y afiliación facilitados por el Observatorio del Trabajo de Baleares.