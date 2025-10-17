Autorizada la convocatoria de ayudas para la formación de personal investigador con 3,6 millones de euros

El Govern destina 2,2 millones de euros a las ayudas de desplazamiento para estudiantes universitarios

El Consell de Govern ha autorizado la convocatoria de ayudas para la formación de personal investigador (FPI) y la formación de personal investigador empresarial (FPI-E), así como subvenciones para tasas académicas, con una dotación total de 3,6 millones de euros.

Según ha detallado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, la iniciativa busca fomentar la investigación científica y técnica en Baleares, así como favorecer la transferencia de conocimiento al tejido productivo.

Pueden acogerse a dichas ayudas los centros públicos de I+D, los centros públicos y privados de I+D sin ánimo de lucro, los centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológica, y las empresas privadas de I+D o I+D+i.

En concreto, la convocatoria incluye 21 ayudas para tesis doctorales en centros de investigación y cinco ayudas para tesis desarrolladas en empresas, con el objetivo de promover la inserción laboral y la innovación. También se prevén subvenciones para cubrir las tasas académicas asociadas a los estudios de doctorado.

Por primera vez en esta convocatoria se prevé el pago anticipado del 100 por ciento de las subvenciones, con exención de garantías, para facilitar el inicio de los proyectos y garantizar la continuidad del sistema de investigación. Esto permitirá que entidades con menor capacidad financiera puedan participar en igualdad de condiciones.

Estas medidas se enmarcan en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Baleares y en el Programa FSE+ 2021-2027, y tienen como fin reforzar la capacidad investigadora de la comunidad.

AYUDAS A ESTUDIANTES

El Consell de Govern también ha autorizado un gasto de 2,2 millones de euros para la convocatoria de ayudas de desplazamiento dirigidas a estudiantes universitarios empadronados en Mallorca que cursan estudios fuera de su isla de residencia.

El objetivo es compensar los sobrecostes derivados de la insularidad y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior.

Las ayudas están dirigidas a estudiantes que no pueden cursar los estudios deseados en la Universitat de les Illes Balears (UIB) o en sus centros adscritos, ya sea porque no se ofrecen o porque no han obtenido plaza.

Para poder acceder a ellas, es necesario cumplir unos requisitos académicos mínimos relacionados con los créditos matriculados. La convocatoria se tramitará de forma anticipada, condicionada a la disponibilidad de crédito en el presupuesto de 2026.

Estas ayudas forman parte del régimen especial de Baleares(REIB), que prevé compensaciones específicas por la insularidad en materia educativa y de transporte. Desde 2023, las ayudas se han reforzado con esta financiación adicional, lo que ha permitido incrementar el importe destinado a los beneficiarios y ampliar su cobertura.

Además, el proyecto de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 2026 incluye dotaciones específicas para que los consells insulares de Menorca, Ibiza y Formentera puedan convocar directamente ayudas similares para sus residentes, contando con partidas presupuestarias de la Conselleria de Educación y Universidades que complementan las partidas propias de los consejos insulares.