Avanzan las obras de la nueva pista multideportiva de Llubí, que tendrá un coste de 768.000 euros

La nueva pista multideportiva de Llubí tendrá un coste de 768.000 euros. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nueva pista multideportiva de Llubí, que sustituirá la cancha de fútbol sala del polideportivo municipal, ha contado con una inversión total de 768.000 euros por parte del Consell de Mallorca.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, la nueva pista contará con una extensión de 900 metros cuadrados y estará equipada con gradas para el público.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, y la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, han visitado este jueves el avance de las obras, en el marco de una visita en la que también han repasado el resto de proyectos que se están ejecutando en el municipio con una aportación total de 960.000 euros.

Entre las actuaciones se incluyen la adecuación del local destinado a bar y cafetería del polideportivo, por un coste de 64.000 euros, y la mejora de la pista cubierta, que consiste en la colocación del pavimento y el cerramiento parcial de la instalación, con un coste de 113.638 euros.

La visita institucional al municipio se ha completado con una reunión con la corporación municipal en el ayuntamiento, donde la alcaldesa, Magdalena Perelló, ha presentado la redacción del proyecto de Ca ses Monges, que próximamente será centro de día, biblioteca y casal de jóvenes, y que el Consell financia con 160.000 euros.

La ejecución de la primera fase está previsto que se realice con fondos de las inversiones municipales previstas para 2026 y 2027, que ascienden a 1,1 millones de euros.

Por su parte, el Consell ha destacado que, a lo largo de la legislatura, la localidad ha recibido un total de 11,7 millones de euros en subvenciones para proyectos como la carretera Llubí-Santa Margalida, cuyas obras está previsto que comiencen a finales de este año o a principios de 2027.

Asimismo, ha detallado que Llubí ha recibido un total de 960.000 euros del Plan de Obras y Servicios (POS) y otros 160.000 euros del Plan de Acción para la Energía Sostenible y el Clima (Paesc) para 2024-2025. En cuanto al Convenio del Ciclo del Agua, el municipio ha percibido 260.000 euros entre 2024 y 2025, a lo que se suman 1,15 millones de la convocatoria unificada de subvenciones de inversiones municipales (SIM) para 2026-2027.

Además, destacan los 1,3 millones procedentes de Servicios Sociales, 228.000 euros de subvenciones para instalaciones deportivas, 295.605 euros para actuaciones en el ámbito turístico y 106.000 euros de Patrimonio y Cultura, entre otras partidas.

Por su parte, Galmés ha remarcado que las inversiones en Llubí forman parte del plan de 58 millones de euros que el Consell destina a los 53 municipios de Mallorca.