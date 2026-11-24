Archivo - Archivo - Trabajador de Emaya renovando la red de agua potable - EMAYA - Archivo

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de Emaya están reparando una avería detectada en las tuberías de la calle Servet, cerca de la avenida Argentina, que ha dejado sin suministro de agua a unos 5.000 abonados.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, la incidencia ha originado una fuga de agua en el punto afectado. La valoración de los técnicos de la empresa municipal es que no es una avería "excesivamente compleja".

Así, se prevé que la tarde de este martes esté finalizada la reparación y que se pueda restablecer el servicio de suministro de agua.