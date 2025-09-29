Avisos por fuertes lluvias en Baleares: la situación empeorará esta medianoche

Archivo - La lluvia descarga con fuerza en la calle Jaume III de Palma (Mallorca). - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos este viernes avisos amarillos por lluvias que pueden dejar registros de entre 20 y 30 litros por metro cuadrado en una hora en el conjunto del archipiélago y con la posibilidad de que en el caso de Mallorca, el nivel pase a naranja al final del día.

Según la información de la Aemet consultada por Europa Press, el aviso amarillo está activo ya en las Pitiusas y estará vigente todo el día. Se esperan tormentas y lluvias que podrían dejar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. Valores similares se esperan en Menorca y Serra de Tramuntana y norte de Mallorca.

En el Llevant, interior y sur de Mallorca, los registros de precipitaciones pueden alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Lo peor se espera a partir de la medianoche, momento en que los avisos se elevarán a naranja en Mallorca y Pitiusas. Se esperan fuertes lluvias que podrían dejar acumulaciones de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora y de más de 100 litros en dos horas, especialmente en Ibiza y Formentera y la Serra de Tramuntana de Mallorca.

En el resto de puntos se podrían anotar acumulados de 30 litros por metro cuadrado en una hora y de 60 litros en dos o tres horas. Se espera que el aviso pase amarillo a la mitad de la jornada. En Menorca el aviso será amarillo a lo largo de todo el día.