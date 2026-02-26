El Ayuntamiento de Andratx aprueba una modificación de crédito de 11,7 millones para impulsar nuevas inversiones

Torre des Sacrament en Son Mas. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Andratx ha aprobado este jueves una modificación de crédito de 11,7 millones de euros destinada a impulsar nuevas inversiones, mejorar servicios municipales y avanzar en proyectos estratégicos del municipio.

Según ha infomado en nota de prensa el Consistorio, entre las actuaciones previstas destaca la reforma integral del Casal de Joves, con una inversión de 500.000 euros para acondicionar espacios y reforzar los servicios.

Asimismo, se destinan 1,7 millones de euros a la rehabilitación del Cas Metge para uso municipal, con el objetivo de crear un nuevo espacio para la ciudadanía donde desarrollar actividades aún por concretar, además de habilitar una zona de aparcamiento público en el solar contiguo.

Esta modificación de crédito, presentada por la alcaldesa Estefanía Gonzalvo, se financiará principalmente con remanentes de tesorería y permitirá ejecutar actuaciones no previstas en el presupuesto inicial o reforzar partidas ya existentes.

5,5 MILLONES PARA DEMOLICIONES

Por otra parte, se ha destinado una partida de 5,5 millones de euros a la demolición de varios edificios en la calle Ramat, en cumplimiento de una sentencia judicial y como paso previo a la reordenación urbanística de la zona.

También se prevé una inversión de 100.000 euros en la Torre des Sacrament, elemento de la possessió de Son Mas, actual Casa Consistorial, con el objetivo de garantizar su conservación y mantenimiento.

Además, se contemplan 1,5 millones de euros para las instalaciones deportivas de Son Prim, enmarcadas en la previsión futura de construcción de un palacio municipal de deportes en Es Vinyet, con el fin de dar respuesta a las necesidades actuales y futuras del municipio y del tejido asociativo.

Igualmente, se destinan 700.000 euros a la mejora de la red de pluviales y fecales, así como 580.000 euros a expropiaciones de terrenos destinados a la creación de aparcamientos municipales, con el objetivo de mejorar la disponibilidad de estacionamiento.

El expediente incorpora además inversiones en equipamientos y maquinaria para los distintos servicios municipales, incluyendo la mejora de medios de la Policía Local, así como actuaciones de mejora en espacios públicos.

Por último, se destinan 113.000 euros al acondicionamiento de una parcela de la calle Tonyina para completar una orden judicial firme ya ejecutada y devolver el espacio a su estado original.