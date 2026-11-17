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EIVISSA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Eivissa defenderá este jueves en Bruselas su candidatura a Capital Europea del Turismo de 2027, tras haber sido seleccionada como uno de los ocho destinos finalistas de esta iniciativa impulsada por la Comisión Europea.

Según ha podido saber Europa Press, la candidatura pone el foco en el trabajo desarrollado en los últimos años en materia de sostenibilidad, gestión de los flujos turísticos, incorporación de tecnología a la gestión municipal, mejora de la accesibilidad y protección del patrimonio natural, con especial atención a la conservación de la posidonia.

También destaca las medidas de control de la oferta turística ilegal y del intrusismo, así como la reducción de las plazas turísticas ilegales, actuaciones que han situado a la capital de Eivissa como un referente para otros destinos a escala nacional.

Para la ciudad, este reconocimiento supondría el impulso a una estrategia turística basada en un modelo que prioriza el bienestar de las personas residentes; apuesta por la sostenibilidad y la protección del territorio; combate la oferta turística ilegal e incorpora la tecnología como herramienta para mejorar la toma de decisiones y la gestión de los recursos naturales, según han señalado desde el Ayuntamiento.

Además, la candidatura reivindica el potencial internacional de la marca 'Ibiza' como aliada para reforzar y proyectar por todo el mundo los valores de la Unión Europea vinculados a la sostenibilidad, la innovación, la accesibilidad y la preservación del patrimonio cultural y natural.

OCHO FINALISTAS

Un total de 40 candidaturas procedentes de 17 países europeos han participado en esta edición de la iniciativa. Tras el proceso de evaluación por parte de expertos independientes, Eivissa ha logrado situarse entre los ocho destinos finalistas, junto con Calais (Francia), Geestland (Alemania), Calvià (España), Nova Gorica (Eslovenia), Sandanski (Bulgaria), Selçuk (Turquía) y Zadar (Croacia).

El título de Capital Europea del Turismo distingue a los destinos que destacan por sus buenas prácticas en ámbitos como la sostenibilidad, la accesibilidad, la digitalización, el patrimonio cultural, la creatividad y el talento local. La iniciativa busca reconocer a los municipios que trabajan para desarrollar modelos turísticos innovadores, responsables y respetuosos con su entorno.

La candidatura de Eivissa cuenta con el apoyo del conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno balear, Jaume Bauzà; del presidente del Consell Insular, Vicent Marí; del vicepresidente y conseller insular de Movilidad y Ordenación Turística, Mariano Juan; así como de Fomento del Turismo, la Federación Hotelera, la Cámara de Comercio de Eivissa y Formentera y la Pequeña y Mediana Empresa de Eivissa y Formentera (PIMEEF).