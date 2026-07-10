El Ayuntamiento de Palma guarda un minuto de silencio por las víctimas del incendio de Los Gallardos. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha guardado este viernes un minuto de silencio en la plaza de Cort en memoria de las víctimas del incendio declarado en el municipio almeriense de Los Gallardos.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el acto, convocado en adhesión a la convocatoria promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha contado con la asistencia de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, o el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, entre muchos otros.

Tras el minuto de silencio, Martínez ha trasladado un mensaje de apoyo a los vecinos de la zona afectada y ha agradecido la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad, los servicios de emergencias y el resto de profesionales que trabajan en la extinción del incendio.

Asimismo, el alcalde ha puesto a disposición de las autoridades competentes los recursos municipales para colaborar en las tareas que sean necesarias.