El Ayuntamiento de Palma inicia el proceso judicial para desalojar a los últimos 80 residentes de la antigua prisión

Archivo - Comienzo del proceso de desalojo de la antigua prisión de Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma solicitará a los tribunales que se ejecute el desalojo forzoso de las últimas 80 personas que residen en la antigua prisión, tras desestimar las alegaciones presentadas.

Así lo ha confirmado la portavoz y regidora de Hacienda, Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que se ha aprobado este nuevo paso para recuperar la posesión del inmueble que llegó a estar habitado por más de 200 personas.

La representante municipal ha aseverado que corporación local está "abierta" a seguir con los trabajos de acompañamiento de las personas que permanecen en antiguo recinto penitenciario, aunque inicialmente ha apuntado que estas personas "no cumplen con los requisitos" para ser atendidos por o bien no estar empadronadas en Palma, o bien porque están en situación administrativa irregular.