El Ayuntamiento de Palma inicia la recuperación de un inmueble municipal ocupado de forma irregular en Establiments

Archivo - Ayuntamiento de Palma de Mallorca - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha iniciado el expediente para recuperar de oficio un inmueble municipal situado en el número 11 de la calle Estepa, en Establiments, tras detectar un uso privativo de la parcela y la ejecución de obras no autorizadas.

Así lo ha informado la portavoz municipal, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha explicado que la situación fue detectada durante una inspección rutinaria realizada por técnicos del Servicio de Accesibilidad y Ocupación de la Vía Pública por Obras (Sacov).

Según ha indicado, en la parcela, de titularidad municipal y calificada como zona verde, se habían ejecutado diferentes actuaciones no permitidas. Estas ocupaciones, ha señalado, se remontan al año 2014.

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha acordado iniciar otro expediente para recuperar de oficio un espacio municipal situado en la calle Can Pastilla, 70, esquina con la calle Congra, 2.

El Ayuntamiento ha señalado que tiene constancia desde 2015 de la ocupación de este espacio por parte de un particular y ha advertido de que esta situación impide el desarrollo urbanístico previsto para la zona, además de dificultar la planificación de la movilidad en el entorno.

RELOJ DE CORT

Por otra parte, la Junta de Gobierno ha aprobado iniciar la licitación del nuevo contrato para el mantenimiento del reloj d'en Figuera, situado en la fachada del Ayuntamiento de Palma, al finalizar el vigente el próximo 5 de octubre.

La portavoz ha recordado que el reloj constituye uno de los símbolos históricos de Palma, con orígenes en el siglo XIV, y que durante siglos ha servido para alertar a la población en caso de incendios, peligros y otros acontecimientos relevantes para la ciudad.

Asimismo, el Consistorio ha adjudicado el suministro de una furgoneta cien por cien eléctrica destinada al Servicio de Mayordomía por un importe de 34.679 euros. El vehículo, con tres plazas y compartimento de carga independiente, se utilizará para el transporte de materiales y los desplazamientos del personal entre dependencias municipales.

También se ha aprobado la incorporación al patrimonio municipal de las diez últimas viviendas que permanecían adscritas al antiguo Patronato Municipal de la Vivienda, todas ellas situadas en el ámbito de Camp Redó. Con este acuerdo culmina la integración de las cerca de 300 viviendas que gestionaba este organismo.

CONVOCATORIA DE OCHO PLAZAS EN EL IME

Entre otros asuntos, la Junta de Gobierno ha aprobado una oferta pública de empleo para cubrir ocho plazas de personal laboral en el Instituto Municipal del Deporte (IME).

En concreto, se convocarán tres plazas de capataz, una de encargado de instalaciones, dos de coordinador, una de recepcionista y una de operario. Cuatro se cubrirán por turno libre y las otras cuatro mediante promoción interna.

Asimismo, se ha encargado la demolición y reconstrucción de la pérgola de acceso al CEIP Coll d'en Rabassa por un importe de 83.602 euros y se ha iniciado el expediente de contratación de una nueva aplicación informática para la gestión de los servicios sociales municipales, que permitirá unificar en una única plataforma la tramitación de expedientes, prestaciones y demás servicios.