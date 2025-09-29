El Ayuntamiento de Palma instala nuevas zonas de calistenia y juegos biosaludables en el parque de la Femu

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha colocado en el parque de la Femu nuevas zonas de calistenia, juegos biosaludables y un área para jugar a la petanca.

Esta actuación forma parte del conjunto de mejoras que el área de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales lleva a cabo para convertir este espacio en un lugar "más atractivo, funcional y saludable para la ciudadanía".

En un comunicado, el Consistorio ha explicado que la teniente de alcalde de Infraestructuras, Belén Soto, y el coordinador general del área, Juanjo Lemm, han visitado este lunes la zona, acompañado del tesorero de la asociación de vecinos de la Femu, Tomás Carracedo.

"El Ayuntamiento está muy satisfechos de poder ofrecer a los vecinos un espacio renovado que fomenta la actividad física y el bienestar. El compromiso es seguir con la mejora de las infraestructuras para que todos los ciudadanos tengan acceso a instalaciones modernas y accesibles que promuevan hábitos saludables y la convivencia en comunidad", ha declarado la regidora.

Cabe recordar que ya en 2024 se plantaron un total de 35 árboles con el objetivo de aumentar las zonas de sombra del parque, donde también se instalaron varias mesas de ping-pong, dos mesas de ajedrez y una barrera para delimitar el área de juegos infantiles, todo ello por valor de casi 29.000 euros.

A lo largo de 2025 se han añadido otros 13 nuevos árboles para ampliar la sombra disponible y se han reubicado los bancos en función de la orientación de dicha sombra, al mejorar así la comodidad de los usuarios.

Además, se han incorporado mesas de picnic para favorecer el uso social y familiar del parque. Como parte de la mejora de este espacio, el área ha instalado recientemente una zona de calistenia y un área de estiramientos por valor de 23.500 y 2.240 euros, respectivamente, para ofrecer a los vecinos nuevos espacios para la práctica de ejercicio físico en un entorno público.

A todo ello suma la implantación de seis juegos biosaludables en el parque y una nueva zona de petanca, pensados para promover la movilidad y el ejercicio físico, especialmente entre las personas mayores, con una inversión de casi 24.000 euros.

El Ayuntamiento de Palma tiene previsto continuar próximamente con estas mejoras mediante la instalación de una pérgola que proporcione sombra a estas zonas, así como la ejecución de un pavimento de suelo estabilizado que garantice la accesibilidad a todos los elementos del parque.

Igualmente, de cara al primer semestre de 2026 y en coordinación con la fundación Nemo, se procederá a la reforma y ampliación del parque infantil anexo a la zona de juegos biosaludables con una inversión de alrededor de 100.000 euros. Por último, cabe destacar que para el próximo año la reparación y puesta en marcha de una de las dos fuentes con un importe estimado de 40.000 euros.

"Con estas actuaciones, el Consistorio reafirma su compromiso con la promoción y mejora de espacios públicos de calidad que favorezcan el bienestar y la vida saludable de sus vecinos", han explicado.