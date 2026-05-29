El Ayuntamiento de Palma invertirá cerca de 30.000 euros en renovar los juegos infantiles de la plaza de las Columnas

Juegos infantiles vallados en la plaza Francesc Garcia i Orell. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma renovará la zona de juegos infantiles en la plaza Francesc Garcia i Orell --conocida como la plaza de las Columnas--, en el barrio de Pere Garau, con un presupuesto de cerca de 30.000 euros.

La intervención consistirá en la renovación del pavimento de caucho y la sustitución de los elementos de juego por nuevas estructuras más modernas e inclusivas.

En una nota de prensa, el Consistorio ha indicado que se prevé la instalación de un balancín accesible, una tortuga tipo red y un panel de música. Durante el tiempo que duren los trabajos, previsiblemente hasta el 20 de junio, el acceso a la zona permanecerá cerrado.

Cabe recordar que a esta renovación del parque se suman otras intervenciones ejecutadas en la plaza el pasado mes de marzo. En este caso, las actuaciones se centraron en la reparación y mejora del pavimento, al sustituirlo por asfalto y mantener el adoquín en la franja lateral, con un presupuesto aproximado de 65.000 euros.