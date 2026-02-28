El Ayuntamiento de sa Pobla alega que los niveles nitratos en la red de agua se sobrepasaron en "picos puntuales"

El alcalde de sa Pobla, Biel Ferragut, y regidores del municipio en su visita a la Conselleria de Salud. - AYUNTAMIENTO DE SA POBLA

PALMA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de sa Pobla ha anunciado que alegará el expediente sancionador abierto por la Conselleria de Salud en relación con varias deficiencias en el control y registro de los análisis del agua potable, al entender que los altos niveles de nitratos en la red ocurrieron en "determinados picos puntuales".

De esta manera ha reaccionado el Consistorio tras el análisis de la documentación del procedimiento iniciado por Salud, dado que han considerado que hay elementos que "justifican la actuación municipal", según ha explicado el Ayuntamiento de sa Pobla en un comunicado.

El alcalde de sa Pobla, Biel Ferragut, y diferentes regidores del equipo de gobierno visitaron este viernes la Conselleria de Salud para abordar la cuestión y la corporación local ha explicado que, ante la superación de los límites de nitratos de 50 mg/l, el Servicio de Aguas municipal ha llevado a cabo actuaciones inmediatas para "corregir los resultados" y "mejorar la calidad del agua suministrada".

Estas intervenciones se han orientado a garantizar el cumplimiento de los parámetros sanitarios y la seguridad del suministro. Los resultados de las analíticas efectuadas --consultables en el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (Sinac)-- constatan que la media del valor de los nitratos de los últimos cinco años es de 45,74 mg/L al depósito principal y de 49,55 mg/L al segundo depósito.

El Ayuntamiento ha defendido que en el caso del depósito principal, de las 39 muestras recogidas entre los años 2021 y 2025, solo cinco han superado los parámetros establecidos en cuanto a los nitratos.

"Estos datos evidencian que las superaciones han sido puntuales y que la tendencia general se mantiene dentro de los márgenes próximos al límite normativo, con una media por debajo del máximo permitido", han recalcado.

El Ayuntamiento de sa Pobla ha reiterado su compromiso con "la salud pública, la transparencia y la mejora continua del servicio", y ha destacado defiende que la gestión del agua se ha llevado a cabo con "diligencia", al adoptar "medidas correctoras".