Dos heridos, uno de ellos grave, en el Caragol des Born

Archivo - Decenas de personas durante el Caragol des Born en la Plaça Es Born en Ciutadella durante las Fiestas de Sant Joan, a 23 de junio de 2025, en Menorca, Islas Baleares (España).- Alba Redondo - Europa Press - Archivo

MENORCA, 23 (EUROPA PRESS)

Dos personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, durante el Caragol des Born de las fiestas de Sant Joan de Ciutadella, celebrado la tarde de este martes.

El incidente más grave, según ha informado el Ayuntamiento de Ciutadella, se ha producido en la calle Major des Born en el momento en el que han hecho su entrada el 'caixer senyor' y 'sa capella'.

La víctima ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y ha quedado inconsciente. Los servicios de emergencias le han trasladado al Hospital Mateu Orfila, donde ha ingresado en estado grave aunque ha recuperado la consciencia.

Una segunda persona ha sufrido un traumatismo craneoencefálico durante el Caragol des Born. Se encuentra en estado leve y ha sido trasladada de forma preventiva al centro de salud de Can Salat.

Otras cinco personas han tenido que ser extraídas de la multitud tras sufrir sendas lipotimias. La Cruz Roja, además, ha atendido a una persona con contusiones y a otra con una quemadura.

Son los incidentes que se han producido entre las 18.00 y las 19.00 horas en el tradicional Caragol des Born, que este año tenía un aforo máximo permitido de 27.600 personas.

Esta mañana la Cruz Roja ha atendido a cuatro personas que han sufrido lipotimias o golpes de calor durante el 'Primer Toc' en la plaza de la Catedral, donde se han congregado entre 5.000 y 5.500 personas.