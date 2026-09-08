Baleares reduce a casi seis y ocho meses el tiempo de espera de dependencia y discapacidad

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, en la rueda de prensa- EUROPA PRESS

PALMA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tiempo de espera de valoraciones de dependencia y discapacidad se ha reducido un 13,5% y un 43% desde el inicio de la legislatura, respectivamente, y se ha situado este mes de agosto en poco más de seis meses y en ocho meses.

Así lo ha destacado la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, en una rueda de prensa para presentar el balance del Plan de Choque de Dependencia y Discapacidad, junto con la directora general de Atención a la Dependencia y Personas con Discapacidad, María Castro.

Fernández ha destacado las reducciones tanto del tiempo de espera como de la lista de personas pendientes de valoración, teniendo en cuenta que las solicitudes de dependencia y discapacidad han aumentado entre un 24% y un 26%.

Actualmente, un total de 6.131 personas están en lista de espera de dependencia y 8.950, en la valoración de discapacidad, lo que supone un descenso del 19% y 32% en cada caso en comparación con mayo de 2023.