Baleares activa la alerta naranja ante la previsión de un miércoles "complicado" con fuertes lluvias y tormentas

PALMA, 8 (EUROPA PRESS)

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha decidido activar la alerta naranja en todo Baleares ante la previsión de un miércoles "complicado" con fuertes lluvias y tormentas.

La decisión se ha adoptado en la reunión que el Comité Técnico Asesor (CTA) del Plan Meteobal ha mantenido la mañana de este martes ante la previsible llegada de fenómenos meteorológicos adversos.

También se ha activado la alerta amarilla por fenómenos costeros en todo el archipiélago, por fuertes rachas de viento en Mallorca y Menorca y por rissaga en Menorca, según ha informado el 112.

"Se presenta un día complicado, ya que tenemos casi la totalidad de los fenómenos adversos que puede recoger el Meteobal: lluvias, tormentas, vientos, fenómenos costeros y puede que alguna rissaga en Menorca", ha explicado el director del Centro de Coordinación de Emergencias, Eduardo Parga, en declaraciones a los medios de comunicación.

Parga ha pedido "precaución" a la ciudadanía ante una jornada complicada, principalmente a partir del mediodía, y en la que se celebrarán diversas reuniones de seguimiento. "Que no se confíen, el día puede comenzar soleado pero cambiar de forma repentina, con tormentas y rachas de viento muy potentes con problemas de circulación y marítimos", ha incidido.

UN FRENTE LLEGA AL ARCHIPIÉLAGO

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto un cambio de tiempo para este miércoles, que estará marcado por la llegada de un episodio de lluvias, viento y tormentas que afectará previsiblemente a todo el archipiélago.

El frente se desplazará desde la Península hacia Baleares y podría dejar precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado y hora, así como tormentas que podrían ir acompañadas de granizo y fuertes vientos, con rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. No se prevé que el episodio sea largo, pero sí intenso.

Todo ello afectará también al mar, donde se prevén olas de entre dos y cuatro metros de altura. También podría producirse rissaga en Ciutadella, con una oscilación del nivel del mar de hasta 90 centímetros.

Según la Aemet, el temporal marítimo se prolongará previsiblemente hasta el jueves, pero la previsión es que el episodio más intenso de lluvias y tormentas se produzca durante el miércoles y que el jueves se recupere la normalidad. Asimismo, se espera un descenso notable de las temperaturas, de unos 10 grados.