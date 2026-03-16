Govern pide reunirse con el Ejecutivo central para coordinar medidas ante la "enorme incertidumbre" de la guerra de Irán

Archivo - El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern - CAIB - Archivo

PALMA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha pedido al Ejecutivo central que convoque a las Comunidades Autónomas para coordinar medidas económicas ante la "enorme incertidumbre" sobre los efectos de la guerra de Irán en la economía de Baleares.

Así lo ha señalado el conseller tras una reunión con patronales y sindicatos para analizar el impacto del conflicto en la economía de las Islas, tras la que no ha concretado medidas específicas, aunque ha asegurado que el Govern se pone "a disposición del Gobierno" para elaborar iniciativas conjuntas.

Asimismo, ha avisado de que hay que prepararse para un periodo de "enorme incertidumbre" en cuanto a las consecuencias que puede tener el conflicto de Oriente Medio en la economía de las islas. "A día de hoy, aún no sabemos cuál puede ser la evolución", ha advertido.

También ha defendido que las decisiones económicas para paliar los efectos de la guerra deben adoptarse "de forma vertical". "Primero la Unión Europea, luego el Gobierno de España y el Govern complementará las medidas de estos dos", ha explicado.