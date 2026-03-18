Baleares arranca el 2026 con un incremento de los nacimientos del 1,44%

Archivo - Una madre lleva a su hijo a clase el primer día de inicio del curso escolar. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha comenzado el 2026 con un incremento de los nacimientos del 1,44%, según los datos correspondientes al mes de enero publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, en el archipiélago se produjeron el primer mes del año un total de 773 alumbramientos. De los nacidos en enero 391 fueron mujeres, y 382, varones.

La mayor parte de los nacimientos corresponden a madres en la franja de 30 a 34 años (260); de 35 a 39 años (233) y de 25 a 29 años (138).

Por otra parte, en cuanto a las defunciones, la estadística del INE publicada este miércoles revela que hasta la semana 9 del 2026, se contabilizaron en Baleares 1.807 fallecimientos, un 0,14% más respecto a la misma semana del año anterior. Solo en esta semana murieron 193 personas en las Islas.