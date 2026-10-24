Baleares autoriza el pago de 1,5 millones de euros en ayudas para el desguace de camiones y autobuses - CAIB

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha autorizado el pago de casi 1,5 millones de euros distribuidos en 50 ayudas para el desguace de camiones y autobuses, incluidas en en el paquete de medidas para paliar los efectos económicos derivados de la guerra en Oriente Medio.

El Boletín Oficial de Baleares (BOIB) ha publicado este sábado la resolución, la séptima relativa al pago de ayudas para el sector del transporte del archipiélago.

Con esta resolución, ya se ha autorizado el pago de 1.217 ayudas por un total de 7,8 millones de euros entre las distintas líneas dirigidas a los diferentes ámbitos del transporte, como el de mercancías, el transporte discrecional de pasajeros en autobús, los taxis y los vehículos con conductor (VTC).

Según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado, del total de estas ayudas con resoluciones de pago, 1.104 corresponden a Mallorca por un importe de cerca de siete millones de euros.

A Menorca han llegado 38 ayudas por cerca de 302.000 euros, a Eivissa han sido 69 por cerca de 420.000 euros y a Formentera han sido seis por cerca de 148.000 euros.

Durante la tramitación de las distintas líneas de ayudas habilitadas en los ámbitos del transporte, el Govern ha estimado hasta ahora 1.285 solicitudes de ayudas, el 91% del total), por importe de cerca de 8,3 millones de euros. En estas convocatorias, el Govern recibió 1.440 solicitudes, correspondientes a un total de 7.636 vehículos. En conjunto, con estas convocatorias, que se abrieron el pasado mes de julio, el Govern destina casi 10 millones de euros en ayudas a empresas y autónomos, con vehículos dedicados al transporte de mercancías y de pasajeros, entre camiones, autobuses, taxis y VTC, entre otros.