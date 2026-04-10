Baleares avisa que irá de nuevo a los tribunales si el Gobierno aprueba la prórroga del reparto de menores migrantes

PALMA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha avanzado que acudirá de nuevo a los tribunales si el Gobierno central aprueba el decreto para prorrogar el reparto de menores migrantes.
Lo ha explicado este viernes el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha reiterado que Baleares seguirá "en la senda de la oposición frontal a las normas que impongan a las CCAA cuestiones en las que no están de acuerdo".
"No aceptamos los 406 y, como se pueden imaginar, tampoco aceptaremos una nueva imposición de 434 plazas", ha afirmado.
Antoni Costa ha reconocido que algunos de los recursos presentados hasta la fecha no han tenido el resultado deseado, no se han aceptado medidas cautelares y se han tenido que aceptar menores. "Esto no reducirá la voluntad de defender lo que creemos que es un posicionamiento justo y reclamado por la ciudadanía", ha concluido.