Baleares cierra la Feria del Libro de Frankfurt con traducciones en cómic, narrativa, ilustración y poesía

Publicado 21/10/2019 17:09:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) ha cerrado diversos acuerdos para traducir a idiomas extranjeros obras de autores de las Islas en los campos del cómic, la ilustración, la narrativa y la poesía, durante su paso por la Feria del Libro de Frankfurt (Alemania).

Así lo ha anunciado la Conselleria de Presidencia, Cultura e Igualdad en una nota de prensa. La 'Frankfurter Buchmesse' se ha celebrado entre el 16 y el 20 de octubre.

Entre los acuerdos de obras de ilustración de Baleares, figuran 'Ta-da' y 'Who belongs to the sea', de Canizales, que se publicará en Brasil; y 'Slik Slak', de Susana Aliano i Francesca Dell'Orto, en Eslovenia.

Canizales también ha cerrado acuerdos de edición para las series 'Who belongs' y 'I'm full of colours' en inglés con una editorial china. Además, el autor realizará una colaboración con el escritor Lawrence Schimel y la editorial Walis para publicar dos libros, 'What is it that I hear?' y 'Do you want to taste them', que también se publicarán en lengua maltesa, eslovena y griega.

En narrativa, una editorial egipcia publicará en árabe un libro de Carme Riera, y 'La meitat de l'ànima', de la misma autora, también se publicará en Dinamarca. Igualmente, 'El apicultor de Bonaparte' de José Luis de Juan, se ha traducido al alemán y llegará en inglés a Australia.

En poesía, 'Banderes dins la mar', el último poemario de Josep Lluís Aguiló, se editará en inglés con una editorial británica; y en cómic, 'La soledad del manager', de Carvalho y Tomeu Seguí, llegará a Italia.

A lo largo de la feria el IEB ha mantenido más de 70 encuentros con editoriales de países como Inglaterra, EE.UU., Francia, Italia, Serbia, Croacia, Australia, Rusia, China, Japón, Colombia, Brasil, Argentina, Alemania, Egipto y Suiza, entre otros.

En esta edición, el IEB, representado por el director, Mateu Malondra, y el técnico Antoni Planas, ha compartido espacio y 'stand' con el Institut Ramon Llull.

En 2021, España será el país invitado de honor en la feria. Por ello, el director del IEB ya se ha reunido con la comisaria de España, Elvira Marco, para avanzar las colaboraciones de cara a esa edición.

Según la organización de la 'Frankfurter Buchmesse', en la edición de 2019 han pasado por la feria 302.267 personas, y han participado 7.450 expositores de 104 países.